Trump rakker ned på Nikki Haley til tross for at han trenger henne

Selv om alt tyder på at Donald Trump vinner tirsdagens primærvalg i New Hampshire klarer han ikke å dy seg fra å rakke ned på Nikki Haley. Han kaller Haley for «fuglehjerne». Han feilstaver hennes fødenavn og kaller henne «Nimra». Hun er, ifølge Trump, ingen match for karer som Vladimir Putin og Xi Jinping. I hans øyne er hun ikke tøff nok. Hun var imidlertid god nok til å bli Trumps FN-ambassadør i 2017 og få en plass i hans regjering. Da beskrev Trump henne som en fantastisk person.

Nå er Haley Trumps eneste utfordrer i det republikanske partiet. Bare hun kan hindre at Trump blir nominert som det republikanske partiets presidentkandidat for tredje gang på rad





