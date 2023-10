Trump har fått en ny Mike

mange sjanser etter det knusende nederlaget i mellomvalget i november i fjor. Trump fikk den ene nesestyveren etter den andre, og mange av hans støttespillere kom ikke inn i Kongressen.

Ett år etter kan vi fastslå at Trump har slått tilbake med stor kraft. Ved inngangen til nominasjonen og presidentvalget dikterer han det meste hos Republikanerne. Utfallet av siste ukers lange tautrekking om hvem som skal være Kongressens fremste mann, er Trumps verk. Til slutt fikk han det som han ville. Den ene moderate republikaneren etter den andre ble vraket, og valget falt til slutt på den forholdsvis ukjente evangelikale politikeren Mike Johnson.

Speaker-valget må betegnes som en stor og viktig seier for Trump, og kan ha betydning i det forestående presidentvalget. I tidligere valgkamper har Trump måttet slite med en Kongress-speaker som på ingen måte var vennlig innstilt til han. Demokratenes Nancy Pelosi var et verkende gnagsår. Nå har Trump fått på plass en lydig tjener som neppe vil gi han mye motstand. headtopics.com

Speaker-valget må betegnes som en stor og viktig seier for Trump, og kan ha betydning i det forestående presidentvalget. Valget av Johnson har også en annen dimensjon. I likhet med sin navnebror Mike Pence, profilerer Johnson seg som en tydelig evangelikal leder. Da han takket for tilliten, tok han med seg sin velbrukte Bibel på talerstolen. I programerklæringen understreket han behovet for å få på plass økonomisk støtte til Israel. Bare noen timer senere vedtok Kongressen en resolusjon til fordel for Israel.

Den pågående konflikten i Midtøsten forsterker polariseringen i USA. President Joe Bidens rådgiver så raskt hvilken trussel krigen kunne få for hans kampanje for å bli gjenvalgt. Til tross for store sikkerhetsutfordringer satte han seg på Air Force One til Israel. Han ville bevise at han også er en venn av Israel.Men hos mange amerikanere er det Republikanerne som har den største troverdighet i Israel-spørsmålet. headtopics.com

