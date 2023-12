Trump anklager papirløse migranter for å forgifte blodet til USA

STERK KOST: Donald Trumps retorikk har fått flere av hans kritikere til å reagere. Onsdag la Joe Bidens valgkamp ut denne lite flatterende sammenligningen. Foto: BidenHQ/X Det er under en måned til det første primærvalget går av stabelen i delstaten Iowa. Donald Trump er soleklar favoritt til å gå av med seieren som republikanernes presidentkandidat, og kampen mot ulovlig innvandring vil som ved tidligere valg bli en av 77-åringens fanesaker.

I helgen gikk eks-presidenten til verbalt angrep på papirløse migranter og anklaget dem for å «forgifte blodet» til USA. – De forgifter blodet til landet vårt. De kommer inn i landet vårt fra Afrika, fra Asia, fra hele verden, sa Trump til de fremmøtte under et valgkamparrangement i New Hampshire. – Ulovlig innvandring forgifter blodet til nasjonen vår. De kommer fra fengsler, fra psykiatriske institusjoner – fra hele verden, skrev Trump i innlegget. Trump: They’re poisoning the blood of country





