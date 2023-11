Trossamfunn raser mot Dagbladet: – Vi var helt sjokkerte

Dagbladets politiske redaktør Lars Helle, møtte med representanter fra DMT den 20. oktober. Det bekrefter både avisen og trossamfunnet. Sistnevnte føler seg ikke hørt. – Ifølge jødisk tradisjon handler det om erstatningsjuss. Ordene adresseres til den som har forvoldt skade og skal gjøre opp for seg, ikke til den som er rammet og skal hevne seg, forklarer DMT, som mener bruken av læresetningen inngår i antisemittismens «standardrepertoar».– Ganske grovtHelle i Dagbladet bekrefter møtet med DMT og beskriver møtet som helt naturlig i lys av den betente konflikten.

Nettavisen har også vært i kontakt med sjefredaktør i Dagbladet, Frode Hansen, han viser til Helle i denne saken. Helle mener som nevnt at avisen kunne spart seg for de religiøse referansene i lederartikkelen, men avviser på det sterkeste at avisens hans er antisemittisk.

Dagbladet ikke velkommenLederen for DMT sier til Nettavisen at Dagbladet ikke lenger er velkommen hos DMT. – I flere sammenhenger har Dagbladet vært kritisk til israelske myndigheter, men det er ikke samme som å være kritisk mot den israelske befolkningen. Vi har stor forståelse for at det er utfordrende å være jøde i Norge til vanlig, men enda mer nå.«Uansett – Israel har skylda»Bahar reagerer også på lederartikkelen publisert 30. oktober, som omhandler angrepet på sykehuset i Gaza 17. oktober hvor flere hundre er rapportert omkommet.

