Tror Netanyahu er ferdig som statsminister

– Rene spekulasjonerEn annen tjenestemann i Det hvite hus avvist påstandene, og kaller det «rene spekulasjoner». Overfor Politico avviser en talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd at den israelske statsministerens framtid har blitt, eller blir diskutert av presidenten.

Politico skriver at Bidens tur til Tel Aviv forrige måned var i stor grad ment som støtte. Men privat skal han også ha oppfordret Netanyahu til å gå forsiktig frem, ikke utvide krigen, og prioritere tostatsløsning, ifølge de to høytstående tjenestemennene i administrasjonen.

På et tidspunkt under oppholdet skal Biden ha rådet Netanyahu til å vurdere å gå av, med begrunnelse i at Netanyahu kanskje ikke burde være ved makten i løpet av det som sannsynligvis vil bli en langvarig konflikt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Fant flere døde fugler: – Fem stykker smalt inn i vinduet mitt samtidigNoen tror sykdom har skylden, andre tror de har flydd mens de var beruset av bær.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Joe Biden Politico: Tror Netanyahus dager er talteKilder sier til avisa at Netanyahus avgang har vært et tema i Det hvite hus.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Politico: Tror Netanyahus dager er talteSiste nytt fra Dagbladet: Joe Biden og hans topp-rådgivere tror det er sannsynlig at Benjamin Netanyahu snart er ferdig som Israels statsminister, skriver Politico, som siterer...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: – Jeg tror det handler om frykten for å bli forlattElse Kåss Furuseth tar et oppgjør med sitt liv som ja-menneske i sin nye bok.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DN_NO: – Jeg tror Norges Bank er livredde for at kronekursen skal bli svakereNorges Bank øker kronesalget: – Jeg tror Norges Bank er livredde for at kronekursen skal bli svakere

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

NETTAVISEN: TV 2 tilbyr nye pakkeløsninger: – Tror det blir godt mottatt av fotballfansenDet blir nå billigere å se Champions League, La Liga og Eliteserien – hvis du er villig til å se litt mer reklame.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕