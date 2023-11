Tror ikke Fed vil bevege kronen: – Må en overraskelse til

Ingen av økonomene Bloomberg har hentet inn anslag fra tror det blir noen heving. Markedet priser inn 99 prosent sjanse for at renten holdes i ro, ifølge Det store spørsmålet er hva Fed og sentralbanksjef Jerome Powell vil signalisere om en eventuell siste heving i desember eller januar. Eventuelle signaler om når det kommer rentekutt følges også tett.

– Når det kommer til stykke er vi fortsatt der at det er for tidlig å fastslå at den endelige rentetoppen er nådd, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.Et flertall av medlemmene i Fed-komiteen som setter renten ventet ved forrige møtet at det ville være behov for én renteheving til i år. Prognosene viste også at det ble anslått to rentekutt i 2024, mot tidligere prognoser om fire kutt.

– Jeg tror de vil opprettholde varselet om at det kan komme en videre heving, sier Hov om sine overordnende forventninger til dagens signaler. Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets, tror også Fed «vil holde døren på gløtt» for en renteheving i desember om utvikling i økonomien tilsier det.Foto: Cicilie S. Andersen, E24

I forkant av møtet priser markedet inn en 25–35 prosent sjanse for at det kan komme en siste renteheving enten i desember eller januar, ifølge CME.Hov og Magnussen, peker begge på at utviklingen i rentemarkedene er en viktig faktor for sentralbanken. Det samme er prisveksten og arbeidsmarkedet i USA.

