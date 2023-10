Trond Fausa Aurvåg smuglet kamera inn på «Oppenheimer»-filmsettet:

Det er ingen tvil om at Trond Fausa Aurvågs (50) sprang fra «Nissene på loven» til årets storfilm på global basis, «Oppenheimer» er et høydepunkt i karrieren.

For den norske skuespilleren var det en stor kontrast å være en del av et stort Hollywood-filmsett. Den største kontrasten var uten tvil omfanget av det hele prosjektet, sier Fausa. – Jeg likte han veldig godt. Jeg syntes han var en kul fyr som drev filmsettet fort fremover. Han hadde ikke tid til å prate piss, selv om han kunne kødde med deg, men på en kjærlig måte, forteller han.

– Jeg satt sammen med Matt Damon og Cillian Murphy og pratet på sett, men jeg deltok ikke så mye. Jeg satt mer på sidelinjen og lyttet på blant annet hvor kaldt det var på isbreen under innspillingen av «Interstellar», fleiper han og fortsetter: Til tross for lange dager og mye venting på sett, er det en spesifikk innspillingsdag den norske skuespilleren husker godt, nemlig dagen de skulle spille inn selve eksplosjonen av bomben. headtopics.com

Kunne ødelagt sceneDet er derimot lite dramatikk på de effektive filmsettene til Christopher Nolan. Ifølge Fausa jobber stjerneregissøren under «The Nolan-policy», et begrep som betyr at man jobber raskt fremover og sløser ikke med tid.

Dette skjedde i begge opptakene, og det førte til at han følte seg forpliktet til å påpeke at bomben hadde flyttet seg. Nolan spurte da hvor mye den hadde beveget seg, og Fausa svarte 2–3 centimeter. Nolan responderte likegyldig med, «Vel, jeg la ikke merke til det». headtopics.com

