Trine Skei Grande blir ny administrerende direktør i Forleggerforeningen

Trine Skei Grande er ansatt som ny administrerende direktør i Forleggerforeningen. Hun tiltrer stillingen 1. april, skriver foreningen i en pressemelding. – Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Litteraturfeltet står foran store utfordringer og endringer, sier Grande. – Vi trenger løsninger som kan ta vare på språket vårt, litteraturen vår og den demokratiske kraften i at folk kan og vil lese.

Vi trenger forståelse for at litteraturen trenger en aktiv politikk slik at historiene og kunnskapen som skapes av våre forfattere kan formidles bredt ut til folk.– Vi er heldige som får anledning til å dra veksler på hennes brede erfaring fra ulike framtredende roller i norsk politikk og samfunnsliv. Skei Grandes genuine interesse for litteratur og velutviklet forståelse for litteraturens betydning gjør henne spesielt egnet for denne jobben, sier han. Trine Skei Grande har de siste årene jobbet som direktør for bærekraft i Sopra Steria Footprin





