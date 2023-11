Trillinger med en felles hockeydrøm

TRE DRÅPER VANN: De fleste skal nok slite med å skille trillingene Torjus, Trym og Truls. Sammen drømmer trioen om å bli profesjonelle ishockeyspillere. Foto: Per-Atle Karlsen17-åringene Torjus, Trym og Truls Strand er trillinger, bestevenner og hardtsatsende ishockey-talenter. – Jeg skal ikke skryte på meg noe, men jeg tror vi er det eneste trillingparet som spiller hockey, gliser Trym, mens brødrene synkront nikker anerkjennende.

TRIVES BEST PÅ IS: Allerede som femåringene fant de identiske brødrene ut at ishockey var tingen. Foto: Per-Atle Karlsen De tre tenåringene er en del av Nidaros U18 Elite og de blir alle spådd en lysende fremtid på isen. Sammen har de én drøm: Å leve av hockeyen.Det er omtrent ingenting som skiller de tre trønder-guttene, verken på eller utenfor isen. I 2006 kom de til verden som eneggede trillinger. PRIKK LIKE: 20 bleier i døgnet for 17 år siden har blitt til 50 liter melk og 20 brød i uka for familien Strand. Foto: Per-Atle Karlsen– Vi er sånn cirka like på alt, men det er jeg som er mest voksen, sier Trym, til store protester fra både høyre og venstre. Allerede som femåringer forelsket de seg i hockey – mye på grunn av storebror Jonas, som var Storhamar-målvakt for noen år tilbake. SNAPPER: Trillingenes storebror, Jonas Strand, i aksjon for Storhamar tilbake i 2018. Foto: Pedersen, Terje – Mamma og pappa gikk fra Jonas til oss. Vi har spilt hockey siden vi var fem å

