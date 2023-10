Trenger vi en teknologidrevet stat eller et innovativt samfunn?

tok en helt annen tilnærming. Klarer vi å utvikle og forvalte digitale løsninger slik at vi gjør oss uavhengig av teknologi vi ikke kan kontrollere? Hvordan finne balansen mellom teknologisk innovasjon som KI, og innovative nye løsninger basert på aktørsamarbeid? Igjen var den årlige Nokios-konferansen en smeltedigel for interessante faglige foredrag og reflekterte samtaler i korridorene – og andre steder.

I sitt foredrag på Nokios pekte Ingunn Aukrust Rones på at USA, EU og Kina har grunnleggende ulik tilnærming til regulering av de internasjonale infrastrukturene. Mens EU tilnærming har som mål å sikre rettigheter og verdier for et sunt demokratisk samfunn, er USAs regulering mer innrettet mot en markedsdrevet innovasjon.Nei, ikke nødvendigvis, sa direktør Frode Danielsen i Digdir. Han pekte spesielt på arbeidet med «som nå utvikles av EU.

Men vi må ha en fremoverlent holdning til denne type teknologi og regulering, sa han. Hvis en kun har fokus på utrulling av infrastrukturen, vil det ta flere år før nye, innovative tjenester ser dagens lys. Hans klare oppfordring var denne: Staten må sørge for at digital lommebok blir tilgjengelig og gratis, og at etater og bedrifter er proaktive for å utvikle tjenester på grunnlag av denne infrastrukturen før all regulering er på plass.Cand. headtopics.com

Men hvordan innovere på en infrastruktur? Tre eksempler som ble presentert under Nokios 2023, kan gi noe av svaret.Felles for disse eksemplene er at de tenker helhetlig og bredt, tar høyde for at digitalisering på eget område vil ha effekter på andre sektorer, og springer ut av innovasjonssamarbeid med aktører utenfor egen sektor.Velferdsmodellen vår er helt avhengig av de verdiene som skapes i næringslivet.

I 2016 startet Brønnøysundregistrene (BR) et innovasjonsprosjekt kalt BRØK (Brønnøysundregistrenes økosystem). Det går ut på å etablere en løsning som gjør alle aksjetransaksjoner søkbare i sanntid. Dette vil i første omgang kun omfatte unoterte (ikke børsnoterte) aksjer. Målet er å etablere åpenhet og sporbarhet om aksjekjøp og -salg. headtopics.com

