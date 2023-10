Trener Gjert Ingebrigtsen anmeldt for ukjent sak

– Det er levert en anmeldelse mot Gjert Ingebrigtsen i denne saken, men jeg skal ikke si noe mer om hva det gjelder eller hvem det er, sa Larsen til

John Christian Elden, som er Gjert Ingebrigtsens advokat, opplyser til TV 2 at anmeldelsen er ukjent for ham. – Mette Yvonne Larsens opplysning om at hun har sendt en anmeldelse er ukjent for oss, og det fremgår ikke av politisaken, skriver han i en epost.– Det vanlige er at man får vite om en anmeldelse før pressen får vite om det. Dette er veldig spesielt.TV 2 har snakket med politiet som ikke ønsker å kommentere konkret det Elden sier.

På generelt grunnlag sier imidlertid politiinspektør Therese Braut Våge at det er prosesser rundt når en forsvarer får innsyn i politiets dokumenter. John Christian Elden bekrefter overfor TV 2 at han har orientert politiet om at han vil ha innsyn i alle saksdokumentene selv om noen av dokumentene er klausulert. Det betyr at Elden ikke kan fortelle Gjert Ingebrigtsen om innholdet i de klausulerte dokumentene.Bekrefter anmeldelse

Mette Yvonne Larsen representerer fire fornærmede i saken. Hun bekrefter at en anmeldelse er levert inn og at det pågår etterforskning.– Det var viktig for mine klienter at det ble orientert om at det forelå en anmeldelse i saken, sier Larsen til TV 2.

Politiet i Sør-Vest har bekreftet at de har igangsatt etterforskning av Gjert Ingebrigtsen på bakgrunn av et innlegg brødrene Jacob, Filip og Henrik Ingebrigtsen hadde i VG. Der

