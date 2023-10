Trekker seg fra «Farmen» etter dramatisk beskjed om sønnen: – Visste ikke om han ville våkne

Obs, spoiler! Denne saken inneholder detaljer fra søndagens episode av «Farmen».

I søndagens episode blir det dyster stemningen på sørlandsgården, etter at deltaker Bård Kristiansen (52) får en dramatisk beskjed hjemmefra og trekker seg fra «Farmen».Kommer kommer verken fram når Kristiansen får beskjeden, eller når han forteller de andre deltakerne at han trekker seg. I episoden får seerne opplyst at Kristiansen har reist hjem fra gården på grunn av en hendelse hjemme.

Grunnen til at Kristiansen måtte reise hjem fra Fredheim gård og Kristiansand i all hast var fordi en av hans to sønner, Sander (23), ble natt til 6. september lagt inn på sykehus med akutt hjerneblødning. «Farmen»-profilen forteller at den 23 år gamle sønnen er en aktiv mann, men at han til tider har vært plaget med hodepine. At han tar seg en Paracet i ny og ne er derfor ikke uvanlig, men denne gangen var det annerledes. headtopics.com

– Om Janne (sønnens mor, journ.anm.) ikke tilfeldigvis var innom han den kvelden, så er det ikke sikkert han hadde vært her lenger, sier Kristiansen. – Jeg skjønte ikke helt alvoret, og spurte Janne om hun ikke bare kunne ringe opp igjen etter at de så hvordan det gikk. På det tidspunktet får jeg nok ikke ordentlig med meg at det allerede har smelt, og at Sander er på vei til Rikshospitalet for å operere, sier Kristiansen.

– Det skulle jo være et øyeblikk hvor vi bare var glade for å se hverandre igjen, men det var bare et kaos og usikkerhet, forteller Kristiansen.

