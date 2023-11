Tre studenter utestengt fra NTNU etter juks med KI-verktøy

Tre studenter er utestengt fra NTNU i to semestre etter å ha blitt tatt for juks ved bruk av KI-verktøy. I sommer ble fem studenter ved NTNU mistenkt for juks. NTNUs nemnd for studentsaker har nå behandlet fire av sakene, og konkludert med at tre av dem har jukset. Studentene utestenges dermed fra universitetet i to semestre, samt at de aktuelle eksamenene annulleres. En av sakene gjaldt en bacheloroppgave der sensoren mistenkte at hele eller deler av oppgaven var generert ved bruk av ChatGPT.

Oppgaven inneholdt blant annet flere feil. De to andre tilfellene gjaldt et master-emne og et bachelor-emne. I begge tilfellene var det feil og mangler i kildehenvisninger og referanser som gjorde at sensor mistenkte juks. Ingen av de tre studentene oppga bruk av KI-verktøy. Det ble konkludert med at det ikke var tilstrekkelig bevis for fusk i det fjerde og siste tilfellet

:

DAGSAVİSEN: Tre studenter utestengt fra NTNU etter ChatGPT-juksTre studenter er utestengt fra NTNU etter å ha brukt kunstig intelligens (KI) for å jukse på eksamen.

Kilde: Dagsavisen | Les mer »

VGNETT: Tre studenter utestengt fra NTNU etter ChatGPT-juksTre studenter er utestengt fra NTNU etter å ha brukt kunstig intelligens (KI) for å jukse på eksamen.

Kilde: vgnett | Les mer »

DİGİ_NO: Tre studenter tatt for juks med KI på NTNU: Slik ble de avslørtEn nemd ved NTNU har felt tre studenter for juks med Chat GPT eller andre KI-verktøy etter vårens eksamener. Alle hadde feil med referanser eller sitater.

Kilde: digi_no | Les mer »

ITAVİSEN: Livstegn etter tre årBioware har endelig teaset filmklipp for Mass Effect 4 som vi enda ikke vet når lanseres. Se de to klippene her.

Kilde: ITavisen | Les mer »

E24: Oslo Børs åpner flatt - Norwegian-aksjen stigerNorwegian-aksjen stiger over tre prosent etter flyselskapets ferske passasjertall

Kilde: e24 | Les mer »

DİGİ_NO: Sensitiv informasjon om skoleelever i Vestby lå tilgjengelig for andre i tre månederElever ved en ungdomsskole i Vestby hadde tilgang på informasjon som bare var ment for de ansatte på skolen, viser en avviksmelding hos Datatilsynet.

Kilde: digi_no | Les mer »