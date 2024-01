Søndag forrige uke markerte at det var tre måneder siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut, etter at Hamas-krigere fra Gazastripen stormet inn i Israel og drepte 1200 personer i starten av oktober i fjor. Siden har Israels militære reaksjon ført til et titalls tusen drepte palestinere. Den fortsatt pågående krigen blir dekket av både nasjonale og internasjonale aviser, men spesielt sosiale medier har de siste månedene vært preget av alvoret.

Både kjendiser og privatpersoner har i sine sosiale plattformer delt informasjon, støtteerklæringer og underskriftskampanjer for at krigen skal ta slutt, men enn så lenge er det vanskelig å se noen ende ved den brutale krigføringen. – Man mister litt motet, sier influenser Kristin Gjelsvik til Nettavise





