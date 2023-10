Trafikkulykke på E6 - minst tre kjøretøy involvert

Fredag kveld melder politiet i Øst om en trafikkulykke i Nordbytunnelen på E6 i Nordre Follo. Minst tre kjøretøy skal være involvert i ulykken, skriver politiet på Twitter/X kl. 21.37.

– Uhellet skal ha skjedd i høy hastighet og det skal være snakk om store materielle skader, skriver politiet og opplyser at tunnelen vil bli sperret i sydgående retning en god stund. #NordreFollo #NordbytunnelenSydgående det skal være minst 3 kjøretøy involvert. Uhellet skal ha skjedd i høy hastighet og det skal være snakk om store materielle skader. Tunnelen sydgående blir sperret en god stund. Omkjøring om Rv 156 Nessetveien.

— Politiet i Øst (@politietost) October 27, 2023 – Det er til min kjennskap ingen som sitter fastklemt i noen biler. Men dette har skjedd i høy hastighet, forteller Arne Normi, operasjonsleder for Øst-110 sentralen til Østlandets Blad. headtopics.com

Les mer:

Nettavisen »

Hva vil vi høste av det som sås i årets statsbudsjett?I det store og det hele ser det ut til at Støre ikke putter pengene der det monner i det grønne skiftet. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

- Mann erklært død etter trafikkulykkeSiste nytt fra Dagbladet: En mann er erklært død etter trafikkulykken på Jæren torsdag morgen. Pårørende er varslet. ... Les mer ⮕

Frontkollisjon på Jæren: Mann omkom etter trafikkulykkeEn mann er erklært død etter to biler kolliderte i Time kommune på Jæren. Les mer ⮕

- Advarer om kø på E6 etter trafikkulykkeSiste nytt fra Dagbladet: Høyre felt på E6 ved Årumkrysset, i retning mot Sverige, er stengt på grunn av en trafikkulykke. Det melder Vegtrafikksentralen, som advarer om at de... Les mer ⮕

Trafikkulykke i Oslo: Kollisjon mellom trikk og lastebilTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕