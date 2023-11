Trafikkulykke i Alver, sjåføren kjørt til sykehus

Nødetatene har rykket ut til Alver i Nordhordland etter melding om en trafikkulykke der en bil har kjørt av veien. Sjåføren av bilen er kjørt til sykehus i ambulanse, opplyser Vest politidistrikt i 21.30-tida søndag kveld. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Seinere søndag kveld opplyser politiet at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring. - En del skader i front på kjøretøyet. Bilberger er bestilt. Manuell dirigering på stedet, skriver de på X.

