Trafikkbot: Bøtelagt etter dette

En ikke-så-lur sjåfør har gått viralt etter at han forsøkte å bruke et sambruksfelt i Washington i USA tidligere denne uka.. Det melder nyhetsbyrået Jam Press.. Vekket oppsiktDet var politimann Rick Johnson som kjente lusa på gangen, da han så en mann kjørende med en «morderklovn» i passasjersetet på Interstate 405 i Renton City for noen dager siden..

Fikk botIfølge Jam fikk sjåføren en klekkelig bot for det fantasifulle opptrinnet.. - Jeg elsker Halloween, men man slipper ikke unna når man prøver å lure myndighetene - uansett sesong, forteller han til nyhetsbyrået. . Politimannen sier at han bøtela sjåføren for å ha brukt sambruksfeltet uten å ha (gyldig) passasjer - og innrømmer dessuten å ha lagt på et ekstra forelegg for å prøve bedra politiet..

