Toyota Land Cruiser: En legendarisk terrengbil

Siden Toyota lanserte sin første Land Cruiser i 1951, er det solgt over 11,3 millioner eksemplarer av denne legendariske modellen. Det høye antallet er langt fra tilfeldig. Av offroadere i denne klassen, er det bare Land Rover Defender og Mercedes-Benz G-Klasse som kan måle seg med den japanske klassikeren på terrengegenskaper og bruksegenskaper generelt.

I dag finnes det mange mer luksuriøse, store SUV-modeller, og det finnes alternativer med lengre utstyrsliste, mer hestekrefter – og ikke minst til høyere pris. Men når forholdene virkelig blir vanskelige, er Land Cruiser en vinner.Da den første generasjonen – med navnet Jeep BJ - så dagens lys for 72 år siden, var dette en bil som først og fremst var utviklet for bruk av japansk politi og militære styrker. Ingen av disse ville til syvende og sist kjøpe det nye alternativet fra Toyota. Toyota valgte da å se på bilen som et eksportprodukt, og vi kan trygt si at den avgjørelsen har gitt strålende resultater over ti





