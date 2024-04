Tottenham vil prioritere en spiss fra A-listen i sommer

Ange Postecoglou er lovet en spiller som kan gjøre noe av det samme som Harry Kane. (foto: Tottenham) Da Harry Kane til slutt fikk grønt lys av Daniel Levy og Spurs-ledelsen forrige sommer, tenkte sikkert mange supportere at «nå var det kjørt». Kaptein Heung Son-Min og den nye lagmaskinen til Ange Postecoglou sørget for å dempe sorgen betraktelig. Det er likevel liten tvil om at en målgarantist må på plass for å ta neste steg.

Postecoglou har vist han virkelig behersker Premier League, en Champions League-billett er fortsatt innenfor rekkevidde, men Richarlison kan ikke gi laget et «Kane-boost». Selv om den tidligere Everton-stjerna har våknet denne sesongen med 11 mål på 27 kamper, savnes spissen som fra alle posisjoner presser inn scoring etter scoring.har Tottenham-ledelsen bestemt seg for å prioritere «big funds» i sommerens overgangbudsjett til en spiss fra A-liste

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



Sporten_com / 🏆 3. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Året etter Harry Kane forsvant er det klart for ny verdensklasse-spiss hos TottenhamDa Harry Kane til slutt fikk grønt lys av Daniel Levy og Spurs-ledelsen forrige sommer, tenkte sikkert mange supportere at 'nå var det kjørt'. Kaptein Heung

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Harry Kane-statue - Gjemt vekk i tre årEtter å ha visstnok vært stuet vekk i godt over tre år, har en statue av England-stjerna Harry Kane (30) dukket opp.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Harry Kane sendte Bayern München til kvartfinale i Champions LeagueHardt pressede Bayern München snudde 0-1 i det første møtet til 3-1 mot Lazio. Kvartfinalebilletten i Champions League ble sikret mye takket være Harry Kane.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Overbevist Harry Kane er forbannetBayern München manager Thomas Tuchel kan telle og skjønner at Bundesliga tittelen går til Bayer Leverkusen som etter gårsdagens kamper leder med hele 13.poeng.

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Parkerer Manchester United og Tottenham i jakten på effektiv Premier League spissI går var det den norske forsvarsspilleren Kristoffer Vassbakk Ajer som reddet et poeng for Brentford i møtet med Manchester United. Ivan Toney stod for

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Kane satte rekord i målfest – så måtte han ut med skadeLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »