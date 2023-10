Tottenham-toget dundrer videre – har fått luke i toppen av Premier League

Ange Postecoglus inntog i Tottenham har så langt vært en dundrende suksess, og fredag kveld tok de liljehvite tre nye poeng.

Fredag kveld var det først et selvmål av Joel Ward som sørget for Tottenham-jubel, før Hueng-min Son satte inn 2–0 til gjestene på Selhurst Park. – Det er et lite stykke lagmagi på Selhurst Park, utført av Tottenham Hotspur, utbrøt Viaplay-kommentator Roar Stokke.

Crystal Palace så ut til å ikke være i nærheten av å true Tottenham mot slutten av kampen, men fire minutter på overtid reduserte Jordan Ayew for hjemmelaget. Scoringen ble godkjent etter en lang VAR-sjekk for mulig hands. headtopics.com

Med en luke på fem poeng på tabelltopp etter ti spilte kamper kan det se ut som Tottenham for alvor har begynt å blande seg inn i tittelkampen denne sesongen.

