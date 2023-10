Tottenham-stjerne kliner til med gigantisk ryggtattovering

For på tirsdag kunne Richarlison stolt – og sikkert ikke uten smerte – avdekke post VM-tatoveringen sin .

Vi tipper det blir den store snakkisen i Spurs-garderoben når brasilianeren returnerer til balløya. 25-åringen har hvertfall sikret seg selv plass mellom de to ikonene Ronaldo (på venstre scapula) og Neymar (høyre scapula).

