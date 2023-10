Tottenham seier over Crystal Palace

overlever denne serierunden som ligaleder. Med seier over Crystal Palace har de fem poeng ned til Manchester City og Arsenal før de skal spille denne helgen.

– Det var bra i dag. Det er ikke et enkelt sted å spille her. Crystal Palace er et veldig organisert lag. Men det vi trengte var en eller to muligheter. Disiplinen vår er veldig bra, sier Tottenham-manager Ange Postecoglu til Viaplay.MÅL: Son Heung-min satte inn Tottenhams andre mål.Totteham-kaptein Son Heung-min smilte bredt og klappet til fansen etter kampen. Men det var James Maddison som var kampens beste spiller. I 1.

Det ble en traust 1. omgang. Edouard og Crystal Palace hadde omgangens største mulighet. Men syv minutter etter sidebytte satte en uheldig Ward ballen i eget nett, og mens han var ulykkelig ble James Maddison glad. Maddison skjøt ballen inn foran mål, Ward satte foten frem og satte ballen i eget nett.– Det var en vanskelig kamp. De fikk et heldig mål, sier Crystal Palace-spiller, dansken Joachim Andersen til Viaplay. headtopics.com

14 minutter senere spilte Maddison en sentral rolle igjen. Han dro på seg to spillere på vei mot dødlinjen og skapte rom for Brennan Johnson som spilte ballen videre til Son Heung-min som satte ballen enkelt i mål fra kloss hold. Det var et solid og underholdende angrep av gjestene som er på topp i Premier League etter ti runder.

Fire minutter på overtid tente Jordan Ayew et lite håp for hjemmefansen på Selhurst Park. Ayew leverte en enorm scoring, klinket til på volley og satte ballen i nettet fra rundt 15 meter. VAR sjekket om det var hands i mottaket av Ayew, men scoringen ble stående.Kaptein Son scoret også i forrige kamp, da mot Fulham: headtopics.com

