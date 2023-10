Torskekvotene er halvert – og nå stanger prisene i taket

Norske myndigheter har brutt med Russland på de fleste områder. Ett unntak er forvaltningen av torsk i Barentshavet, den viktigste arten for norske fiskerier.Som ventet ble total kvote for 2024 satt i tråd med forskernes anbefaling på 453.427 tonn torsk, en reduksjon på 20 prosent fra i år. Norges andel av dette er nær halvparten. Det vil gi norske fiskere fangstverdier litt over 8 milliarder kroner, anslår Nordea.

– I år er det første gang på ti år (unntatt under pandemien) at fangstverdien faller og neste år faller den videre. Men flåten tjener fortsatt greit med penger. Om en skulle sammenligne med årene før korona, er både 2023 og trolig også 2024 gode år, sier Egeness.Lavere fangster gir mindre fisk å foredle for fiskeindustrien. Dette er delvis motvirket av økte kvoter på sei og import av fryst fisk fra andre land.

– En er vant til at kvotene går opp og ned, men det som gjør det verre denne gangen er alle avgiftsøkningene som kommer på toppen av alle andre kostnadsøkninger. – I sum får vi ganske mye økninger på kort tid. Det kommer i tillegg til generelt tøffe tider, med økte renter og redusert kjøpekraft hos kundene.Nedgang i torskekvotene gjør at Nergård-båtene må fiske mer på andre arter, som reker. Fisket av reker er det fisket som krever mest drivstoff per tonn fangst. headtopics.com

– Og samtidig som avgiftene på villfanget fisk med lavt miljøavtrykk øker, nærmest kaster staten penger etter havvind. Det søkes etablert på de beste fiskefeltene. Dermed må vi fiske i mindre attraktive områder, og dermed bruke mer drivstoff på å fange den samme fisken.– Vi følger nøye med på torskeoppdrett. Torskeoppdrett kan være en ny mulighet for oss.

Nedgangen i torskebestanden skyldes ikke at det er fisket for mye, sier forskeren, som understreker at politikerne følger de faglige rådene når kvotene fastsettes.

