«Torpet»: Deltakere trakk seg i sinne: - Psykisk påkjenning

TRAKK SEG: Etter at taperlaget fra ukens konkurranser hadde forlatt gården, valgte to av deltakerne å trekke seg. Foto: Farmen/TV 2Det har vært fire lag som har konkurrert mot hverandre, inkludert ett «Torpet»-lag bestående av Arvid Mæland, Erika Ellingsen og Kornelia Kløv.

– Da vi skulle tilbake til Fredheim, så følte nok både jeg, Kornelia og Maria på at det endelig var slutt på dette «Torpet»-dritet. Jeg følte aldri at jeg hadde vært hjemme på «Torpet», og jeg savnet gjengen på «Farmen», forteller Erika.– Jeg ble egentlig lettet da beslutningen om å dra fra «Farmen» ble tatt for meg, for jeg var demotivert og slet med å finne min plass igjen på Fredheim.

Begge valgte nemlig å trekke seg umiddelbart etter å ha fått beskjeden om at de må forlate Fredheim gård. Hun forteller at hun trolig ikke hadde klart å holde ut der lenge. De få dagene hun hadde på «Torpet» var nok for henne. headtopics.com

– Det er en stor psykisk påkjenning å være der, Man vet ikke hva som skjer, det er mye tvister og man ser mennesker komme og gå hele tiden. Da gjengen fikk beskjed om at de skulle reise inn på Fredheim gård, så var det som musikk i Kornelias ører. Ifølge henne var det flere som vurderte å trekke seg, og flere som faktisk gjorde det. Det gjorde at hun ville bli enda mer. Så kom knekken.

«Torpet»-laget var ikke langt unna å vinne de to av konkurransene, men det gikk likevel ikke veien for dem til slutt.

