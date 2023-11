Toppsjef Børge Astrup går på dagen i Techstep

Driftsdirektør David Landerborn tar over som fungerende sjef frem til styret har funnet en permanent erstatter. – Børge har ledet Techstep gjennom en utfordrende periode og har hatt ansvar for integrasjonen av tidligere kjøpte selskaper og transformasjonen og strømlinjeformingen av organisasjonen og produktporteføljen. Styret takker Børge for hans dedikasjon og bidrag i løpet av de siste to årene, sier styreleder Michael Jacobs i meldingen.

Landerborn som nå tar over på midlertidig basis har hatt flere sentrale roller i selskapet, opplyses det. Techstep-aksjen har falt 28 prosent hittil i år og over 80 prosent de siste to årene. Største aksjonær er investor Jan Haudemann-Andersen med drøye 18 prosent av aksjene.

