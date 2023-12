Tonje Brenna kritisert for uttalelser om matkø

Vi lurer på om Tonje Brenna har tatt innover seg hvordan folk har det nå. Slagordet til Arbeiderpartiet var at det er vanlige folks tur. Det skal jo ikke være vanlige folks tur til å stå i kø for å få mat, sier Beckham, som er leder i LOs tredje største forbund, Handel og Kontor.Han har akkurat avsluttet årets siste møte i Handel og Kontors forbundsstyre, og forteller at styremedlemmene er i harnisk over uttalelsene.

«Står du i matkø fordi du kan, eller står du i matkø fordi du må», spør Tonje Brenna (Ap) i Vårt Land. «Det er ulike grunner til at folk bruker frivillighetens matsentraler. Noen tar imot mat for å bruke penger på andre ting, som er naturlig for folk å gjøre. Hvis alternativet er å gå sulten, så er det et større problem», sier arbeidsministeren til avisa. Brenna avviser Rødts forslag om å gi julekrisepakker fra Nav til folk som sliter med å få endene til å møte





