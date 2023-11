Tonje Brenna er Norges mektigste kvinne, ifølge Kapital

Hun peker også på at som nestleder i Ap og partiets nå ubestridte kronprinsesse, har Brenna betydelig innflytelse over Arbeiderpartiets politikk. Kapitals liste over Norges mektigste kvinner preges ellers av mange nye navn, som kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og digitaliseringsminister Karianne Tung.1. Tonje Brenna (36) – Arbeids- og inkluderingsminister. Nestleder i Arbeiderpartiet.

3. Peggy Hessen Følsvik (62) – LO-leder, medlem i sentralstyret til Ap og i Sparebank 1 Gruppen, samt styreleder i Forskningsstiftelsen Fafo. 5. Marit Arnstad (61) – Parlamentarisk leder (Sp), medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (også den utvidede), valgkomiteen, Europautvalget og delegasjonen for forbindelser med EU-parlamentet.7. Emilie Enger Mehl (30) – Justis- og beredskapsminister (Sp).

