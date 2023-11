Toney-avgjørelsen Arsenal og Chelsea ikke kommer til å like

Ivan Toney har siden i våres vært linket til flere av storklubbene i Premier League, en spiss som har vist han leverer jevnt og trutt med scoringer for Brentford i serien. Så satte anklagene om ulovlig betting alle fremstøt på hold. Da Toney ble tildelt karantene frem til midten av januar, trodde mange at Arsenal og Chelsea ville trekke tilbake sin interesse.er Arsenal og Chelsea fortsatt på for å signere Toney i januar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.