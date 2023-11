Tom Nordlie minnes nedrykket mot Sogndal

SØNDERKNUST: 23 år senere minnes Tom Nordlie en fullstendig tom følelse etter nedrykket mot Sogndal: – Du ligger i grei fosterstilling og gaper etter oksygen i noen timer etterpå, sier han. Foto: Torstein Wold / TV 2– Folk sier det er kaos i klubben nå, men det var mye verre den gang, sier Nordlie. Etter at nedrykket ble klart en kald og regntung oktoberkveld på Ullevaal, leverte investor Øystein Stray Spetalen det ikoniske sitatet om hva som ventet Vålerenga året etter. – Nå har de fått varen.

Den heter 1. divisjon og Mandalskameratene. Takk for meg, sa Stray Spetalen og forsvant ut av Ullevaal. SPETALEN VANT TIL SLUTT: I 2000 kjempet Øystein Stray Spetalen og Tom Nordlie for å berge plassen i Eliteserien med Vålerenga. Tre år senere var Tom Nordlie trener for Sandefjord i nok et kvalifiseringsdrama. Foto: Arash A. Nejad Fire serierunder før slutt i Eliteserien i år, ligger Vålerenga an til å måtte ut i en ny kvalifisering for å berge plassen på Norges øverste nivå. Mannen som har hovedansvaret Vålerenga i år er ingen ringere enn Tom Nordlies assistent fra 2000, årets VIF-trener Geir Bakke. – Jeg husker godt det var kaos på den tiden. Det var mye fraksjoner. Du hadde det idealistiske og arbeiderklassen på den ene siden, og så kom det inntoget med investorer. Kapitalistene dundret på en måte løs på hverandre, minnes Geir Bakk

