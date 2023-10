To til sykehus etter trafikkulykke på E18 i Holmestrand

To personer er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke med to involverte kjøretøy på E18 i Holmestrand fredag ettermiddag.Frykten for vulkanutbrudd øker på Island etter at det er registrert over 5500 små jordskjelv på Reykjanes-halvøya nær hovedstaden Reykjavik de siste tre dagene.

– Disse jordskjelvene er et varseltegn, en del av en mer langsiktig utvikling om at vi går inn i en oppbyggingsfase til det neste vulkanske utbruddet, sier instituttets leder Matthew Roberts. IDF hevder videre at dette også inkluderer Gazas hovedsykehus Al-Shifa, som ligger i Gaza by, i nordlige deler av den palestinske enklaven.

Ordren er av flere blitt beskrevet som ulovlig tvangsforflytning. Fra Israels side gjelder den også alle sykehus i området, noe lokale helsemydnigheter sier at er umulig som følge av de mange tusen pasientene som er på sykehusene. headtopics.com

Jegere fant den omkomne en kilometer nedenfor der det ble gjort funn av en sovepose i torsdag. Det er i ytterkanten av søkeområdet.Den tyske kvinnen ble sist sett 19. oktober, og leteaksjonen har pågått siden tirsdag. Politiet melder om et sammenstøt mellom en personbil og lastebil på Fosen i Trøndelag fredag ettermiddag.

– Det er alvorlig når de som er satt til å passe på pengene til en alderssvekket og sårbar person utnytter hennes tillit ved å svindle til seg store beløp, sier statsadvokat Anne Allum.Ytterligere en person er pågrepet for medvirkning til terrorangrepet der to svenske fotballsupportere ble skutt og drept i Brussel tidligere i oktober, melder AP. headtopics.com

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

E18 stengt etter ulykke ved HolmestrandSiste nytt fra Dagbladet: E18 er stengt i sørgående retning ved Holmestrand etter en ulykke fredag ettermiddag. To kjøretøy, med en person i hvert kjøretøy, skal være involver... Les mer ⮕

Luftambulanse på vei etter ulykke på E18TV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Trafikkulykke i Trøndelag: – Fremstår alvorligTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Leteaksjonen ved Romsdalseggen: Politiet har gjort funn av død personTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Niåring bekreftet omkommet etter trafikkulykke i ÅlTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Politiet reagerer på badstue-porno:TV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕