To skadd i slagsmål og mulig knivstikking på Grønland i Oslo

Operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo-politiet opplyser at politiet fikk melding om et slagsmål mellom omtrent åtte personer, og at en person skal være knivstukket.

– Ambulanse er på stedet og driver førstehjelp. Flere personer har forlatt stedet. Politiet søker etter involverte personer. Skadeomfang er per nå ukjent, opplyser han. Det er kontroll på to personer som er skadd, ifølge politiet, som ved 22-tiden søkte etter flere involverte.

Les mer:

Dagsavisen »

- Jeg er bekymret for byen minStortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, slår alarm om situasjonen i Oslo-politiet. Les mer ⮕

Oppretter straffesak mot Gjert IngebrigtsenPolitiet oppretter straffesak mot Gjert Ingebrigtsen, skriver politiet i en pressemelding. Les mer ⮕

Guide til Oslo for tenåringer: Dette må du oppleveFire ungdommer fra Oslo guider dere til det beste i Oslo. Les mer ⮕

Politiet: - En person mulig knivstukketSiste nytt fra Dagbladet: Politi og ambulanse er på vei til Grønland i Oslo etter at en person mulig har blitt knivstukket, skriver politiet på X/Twitter. Hendelsen skal ha op... Les mer ⮕

Kvinne påkjørt av trikken i OsloEn kvinne er påkjørt av trikken i Bjørvika i Oslo sentrum. Ifølge politiet ser det ut som at hun er lettere skadd. Les mer ⮕

Kvinne påkjørt av trikken i Oslo sentrumTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕