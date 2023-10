To personer dømt for grovt underslag og medvirkning til grovt underslag fra en pleietrengende i 90-årene

Eks-advokaten er dømt for grovt underslag for drøyt 7,5 millioner kroner og til fengsel i to år og ni måneder.

Den tidligere sykepleieren fikk to år og sju måneders fengsel for for medvirkning til grovt underslag og underslag av drøyt 5,5 millioner kroner.Den tidligere advokaten er dømt for å ha overført 5,4 millioner kroner til den tidligere sykepleieren og i overkant av 2 millioner kroner til seg selv.

Økokrims kaller saken en prinsipielt viktig sak, fordi de domfelte har brutt den særlige tilliten som følger med stillingene de hadde som advokat og sykepleier. – Det er alvorlig når de som er satt til å passe på pengene til en alderssvekket og sårbar person utnytter hennes tillit ved å svindle til seg store beløp, sier statsadvokat Anne Allum. headtopics.com

Les mer:

Nettavisen »

Advokat og sykepleier dømt for grovt underslagSiste nytt fra Dagbladet: To personer er dømt for grovt underslag og medvirkning til grovt underslag fra en pleietrengende kvinne i 90-åra. Det opplyser politiet i en pressemel... Les mer ⮕

Avskiltet advokat og sykepleier dømt for grovt underslagDe to er dømt til fengsel for underslag mot en pleietrengende kvinne i 90-årene. Les mer ⮕

Avskiltet advokat og sykepleier dømt for grovt underslagDe to er dømt til fengsel for underslag mot en pleietrengende kvinne i 90-årene. Les mer ⮕

Advokat og sykepleier dømt for grovt underslagSiste nytt fra Dagbladet: To personer er dømt for grovt underslag og medvirkning til grovt underslag fra en pleietrengende kvinne i 90-åra. Det opplyser politiet i en pressemel... Les mer ⮕

Narvikmann dømt til fengsel for flere voldtekterDen voldtektstiltalte mannen i 40-årene fra Narvik er dømt til lang fengselsstraff. Les mer ⮕

Dømt til fengsel i ni år for flere voldtekterDen voldtektstiltalte mannen i 40-årene er dømt til lang fengselsstraff. Les mer ⮕