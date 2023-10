To menn siktet etter dødsfall i Sarpsborg

Onsdag kveld ble en kvinne i 20-årene funnet død i en leilighet i Sarpsborg.Nå er to menn siktet for å ha etterlatt kvinnen i hjelpeløs tilstand, eller å ha unnlat å gi henne nødvendig helsehjelp. Det opplyser påtaleansvarlig i Øst politidistrikt, Torgeir Lutro til NRK.Les også: Voldsepisode på kjøpesenter i Kristiansand

Tidligere onsdag mente politiet at det ikke hadde skjedd noe straffbart i forbindelse med dødsfallet, men at det var noe uklart rundt hendelsen. – Det er noen uklare omstendigheter rundt dødsfallet, så vi holder fortsatt alle muligheter åpne, forteller operasjonsleder ved Øst politidistrikt Svein Walle til Nettavisen natt til torsdag.

