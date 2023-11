TMZ: Matthew Perry testet negativt for fentanyl og metamfetamin

Skuespilleren har vært åpen om at han har slitt med rusavhengighet store deler av livet. Politiet i LA opplyser at ingen illegale rusmidler ble funnet hjemme hos Perry. – Vi er alle så fullstendig ødelagt av tapet av Matthew, sa de fem skuespillerne – Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), David Schwimmer (56), Lisa Kudrow (60) og Matt LeBlanc (56) – til

– Vi var mer enn bare skuespillervenner. Vi er en familie, het det i en felles uttalelse fra de gjenlevende «Friends»-stjernene.«Friends»-stjernene etter Matthew Perrys død: – Vi er alle så fullstendig ødelagt

