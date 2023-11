Tinder-eier: Færre betaler for sjekkeapper

Selskapet tjente 509 millioner dollar på at folk sveipet til høyre og venstre for å møte kjærligheten i denne perioden. Det tilsvarer 11 prosent høyere inntekter fra Tinder-appen enn i samme periode i fjor.

Samtidig sank antall betalende brukere til 10,4 millioner. Det er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2022, ifølgeDen totale omsetningen endte på 882 millioner dollar (ca. 9,9 milliarder kroner) – en økning på 9 prosent fra i fjor.

Særlig sterk vekst hadde sjekkappen Hinge, som selskapet også står bak. Denne trakk inn 107 millioner dollar for Match Group, noe som tilsvarer en omsetningsvekst på 44 prosent. Selskapet jobber for å øke antallet europeiske brukere av appen. Den rangerer nå som nummer to eller tre målt i antall nedlastinger i «praktisk talt alle nøkkelland», ifølge rapporten.Men som tallene viser, er det fortsatt Tinder som står for brorparten av selskapets inntekter.

Det siste kvartalet har den populære appen hatt en positiv utvikling i antall nedlastinger og reaktiveringer, særlig blant yngre og kvinner. Ifølge rapporten har Match Group intensivert sin markedsføring overfor «generasjon Z», som omfatter personer født fra midten av 1990-tallet og frem til 2010.I midten av september begynte Tinder å teste sitt «ultra-premium abonnementsnivå» Tinder Select. Det har som mål å gi flere brukere sjansen til å koble seg til de mest ettertraktede profilene, skriver Match Group.

