Tiltalt gårdbruker innrømmet dyremishandlingen i første avhør – mandag starter rettssaken

Faren tiltalt for uaktsomt drap på datterenEn far i Norge er tiltalt for uaktsomt drap på sin halvannet år gamle datter etter en tragisk ulykke der hun ble påkjørt av familiens bil. Saken skal behandles i retten for å avgjøre om det har skjedd en overtredelse av loven. Les mer ⮕

Paris Hilton: – Hadde 45 brudekjolerParis Hilton (42) mimrer tilbake til bryllupet i 2021. Les mer ⮕

Politiet stanser tidenes mest skjærende pipekonsertPå søndag skal Romelu Lukaku tilbake til San Siro. Belgieren ble tatt inn i varmen av Inter-supporterne da han kom fra en horribel siste sesong hos Manchester United, Lukaku har senere sagt velkomsten Inter-supporterne gav ham og familien var enestående. Les mer ⮕

Politiet rykket ut til slagsmål – kniv skal ha blitt vist fremDet skal ha oppstått et slagsmål i Tønsberg lørdag ettermiddag. Les mer ⮕

Airbnb-saken: Politiet vet fremdeles ikke hvorfor den 18 år gamle kvinnen dødeSøndag 8. oktober ble en ung kvinne funnet død i et utleierom i Stavanger. Dødsfallet er kodet som mistenkelig. Les mer ⮕

Hijab har ingenting i politiet å gjørePolitiet skal være en nøytral institusjon, ikke et sted ansatte uttrykker sin religiøse tro. Les mer ⮕