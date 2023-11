Tiltalt for grov vold mot UP-betjent

Ifølge tiltalen var 20-åringen påvirket av narkotika da han ble stanset i kontrollen. Straffesaken kommer opp i Møre og Romsdal tingrett, rettssted Kristiansund, i midten av januar neste år.Natt til søndag kom nyheten om at Matthew Perry ble funnet død i sitt eget hjem. Skuespilleren ble 54 år gammel.

Den amerikanske skuespilleren og filmprodusenten Robert De Niro (80) er saksøkt av sin tidligere assistent, Graham Chase Robinson (41). Tirsdag måtte De Niro selv tre inn i vitneboksen i retten i New York. Der gikk det en kule varmt for 80-åringen, da Robinsons advokat, Andrew Macurdy, skulle liste opp anklagene:De Niro er blant annet kjent fra filmene «Taxi Driver» og «The Irishman», og er aktuell med Martin Scorsece-regisserte «Killers of the Flower Moon».

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har sendt et forslag om et nytt system for styring og finansiering av barnehagesektoren på høring. Foto: Gorm Kallestad / NTB – Vi vil ha et mer fremtidsrettet regelverk som setter barnas behov først. For å lykkes mener vi kommunene må få større mulighet til å utvikle en helhetlig oppvekstpolitikk sammen med både private og kommunale barnehager, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Regjeringen ønsker blant annet å lovfeste at kommunene selv skal beregne og gi driftstilskudd, samt at kommunene kan stille krav ved tildeling av tilskudd. De vil også innføre etableringsgodkjenning for private barnehager. Utenriksdepartementet har i dag sendt melding til norske borgere i Gaza der de ber dem om å vente med dra til grensen til de har fått melding fra departementet.

