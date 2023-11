Tilbyr hjelp

“Jeg tror Gears trenger en liten omstart, slik som God of War. Jeg har alltid sagt at Phil Spencer har nummeret mitt, jeg er glad for å tilby rådføring. Gears vil alltid være nær og kjær til mitt hjerte. Sent på ettermiddagen, etter at jeg har drukket noen mimosaer, sjekker jeg ut YouTube, og jeg ser på viktige scener fra Gears-serien, som Doms død, eller når Dom som må se kona dø. Så leser jeg kommentarene.

Bleszinski røpet samtidig at Boss Key hadde mulighet til å gjøre noe med Aliens-merkevaren, men at planene ikke ble noe av etter at Disney handlet 20th Century Fox.

