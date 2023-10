Tilbake etter skandalen

33 år gamle Hermoso kom inn som innbytter i andre omgang for verdensmesterne Spania i nasjonsligakampen mot Italia i Salerno.. Hermoso har blitt et symbol i kampen mot sexisme, og har fått global støtte etter at Rubiales kysset henne på leppene i august. Nå er hun på landslagssamling for første gang siden det som ble en skandale som til slutt kostet Rubiales jobben..

Det ble opplyst å være «den beste måten å beskytte henne på».. På det tidspunktet sto det spanske forbundet fortsatt i en stor krise.. Avgjørelsen om å la være å ta Hermoso ut ble kritisert av flere spillere, inkludert hovedpersonen selv.. «Beskytt meg mot hva, eller fra hvem?» Uttalte Hermoso.. Tre uker etter det omstridte kysset trakk Rubiales seg som fotballpresident.

