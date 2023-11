Til sykehus med ukjent skadeomfang

En person ble fraktet til sykehus i ambulanse, med ukjent skadeomfang etter et trafikkuhell mellom en trailer og personbil på E10 ved Tjeldsund i Troms. - Politiet oppretter sak og har beslaglagt førerkort til fører av personbil, en utenlandsk turist i 20-årene, opplyser politiet på X.

