Til deg som aldri bidrar: Jeg er forbanna

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.Forbanna på deg.

På deg som aldri er på tilbudssiden, som aldri har tid, eller ork eller mulighet. Men som ønsker og forlanger at tilbudet skal være der. Jeg gjør det for nettopp ditt barn, for ditt barn sine venner og klassekamerater. Jeg gjør det for at bygden skal yre og blomstre, for trivsel, vennskap og for at nye bekjentskap skal kunne oppstå.

Vi kom oss helskinnet gjennom en pandemi, hvor ingenting kunne arrangeres og savnet etter tilstelninger var vel noe vi alle kjente på. Eller kom vi faktisk helskinnet gjennom det? Var det kanskje her det gikk gale? Var det her vi ble uengasjerte og udedikerte? headtopics.com

Pynten detter ikke bare ned fra himmelen. Hallen rigges ikke alene. Midlene og pengene finner vi ikke under puten. DJ-en dukker ikke bare opp og kioskvarene flakser ikke til Salhushallen på egen hånd.

Les mer:

Nettavisen »

Tatt på sengaHopptrener Alexander Stöckl (49) til Dagbladet: - Jeg visste at jeg skulle få noe, men ikke dette. Les mer ⮕

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å stå i detJosefin Winther ble mor på syvende forsøk. Nå gir hun ut dagboken og sangene hun skrev underveis. Les mer ⮕

Altamann vant i Vikinglotto: – OiOi, jeg vet ikke helt om jeg tror på degMann i 70-årene vant 1,6 millioner. Feirer med noen glass vin – til helga. Les mer ⮕

– Jeg så ikke en eneste strøbil før jeg var i KanebogenKnut Andre Øymo kjører daglig mellom Bjerkvik og Evenes. Det som møtte ham på Snubba onsdag morgen gjorde ham skremt. Les mer ⮕

Mona Berntsen røper ny jobb- Jeg ser virkelig fram til denne spennende reisen. Les mer ⮕

Opplysninger til VG: Braathen kaller inn til egen pressekonferanseLucas Braathen holder egen pressekonferanse i Sölden, for å snakke om konflikten med skiforbundet. Les mer ⮕