Tiktok skal åpne døren for 50 milliarder kroner til Rogaland

Umiddelbar nærhet til Vang trafostasjon er gull for Green Mountain: – Vang er blant de sterkeste transformatorstasjonene i Sør-Norge, sier regionsjef Are Koppang. – Men umulig er det ikke. Vi er overbevist om at dette blir en viktig ressurs for utviklingen av hele dette næringsområdet, sier Torkild Follaug, bærekraftsansvarlig i Green Mountain.Hvis strømprisen legger seg på krona, sitter Green Mountain på en slags varmepute verdt cirka 500 millioner kroner i året.

Green Mountain kjøpte tomten på 225 mål av Heggvin Utvikling for 93.519.040 kroner, viser grunnboken hos Statens kartverk. Da Hagaseth innledet Tiktok-samtalene på Hawaii i 2019, lå Hamar kommune et godt stykke foran Rogaland.

Nyutstumoen leder Hamar Ap og partiets nye kommunestyregruppe. Hun ser behovet og ringvirkningene, men er usikker på nytten: – Ja, men Green Mountain er den første datasenteraktøren i Norge som er underlagt sikkerhetsloven, sier direktøren.

– Hva forsøker de å skjule? Dette skaper tvil og usikkerhet. Jo mindre åpenhet, jo mer spekulasjoner.– Jeg tror ikke de på andre siden av Mjøsa er enig i det. Det er ikke sikkert at det ville vært bedre om kraften gikk til våpenproduksjon, men Tiktok er ikke på øverste hylle for meg, sier hun.

Tiktok-delegasjonen til Hamar og Løten 9. mars 2023 besto av følgende personer, ifølge Green Mountain: Theo Bertram (t.h.), Christine Grahn, Liv Sandberg, Parisa Khosravi, Hazel Guan, Fangfei Chen og YiFeng Zhou.Nøkkeloverlevering til den første av datahallene Tiktok har reservert på Heggvin, er planlagt 30. november. Første datahall skal i drift en gang før påske.ble ikke informert eller tatt med på råd om etableringen.

