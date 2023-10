Tidligere skattekrimtopp slår full alarm om taxi-bransjen

Med en rekke relativt nye aktører innen taxibransjen, blir det skarp priskonkurranse for å få flest kunder. Det får tidligere skattekrimsjef i Skatteetaten Jan Egil Kristiansen til å slå full alarm.

– Det er en cowboy-bransje, og det er blitt en bransje med høy risiko for skatteunndragelse og svart omsetning. Dessverre, sier han til NRK. Det var under Erna Solbergs regjering at det skjedde store omveltninger i bransjen. Den ble sluppet helt fri, noe som betød at ganske nye aktører som Uber, Yango og Bolt inntok markedet. Mener store summer kan unndrasHan er bekymret fordi nykommerne bruker andre metoder for å ta betaling, blant annet via appen deres. I flere selskaper er det vanlig å ta betalt for turen på forhånd.

Kristiansen viser til en gjennomgang fra Sverige som viser at 60 prosent av taxiturene kan unndras beskatning fordi betalingen går utenom taksameteret.Les også Kiwi-eier stengte 42 butikker: Vil ikke si hvor Får svar: – Lite seriøstStyreleder i Oslo Taxi, Rune Lian, mener det bør være påbudt med taksameter. headtopics.com

– Den største svakheten er at man ikke har sagt at all omsetning skal gå via taksameteret. Uansett hvordan bestillingen er gjort. Det skal ikke være opp til sjåføren å registrere det i taksameteret eller ikke, sier Lian.

NHOs teknologiforening Abelia svarer på vegne av Bolt, Yango og Uber. De mener forslaget er useriøst. Han påpeker også at det er ingen grunn til å tro at deres sjåfører kjører svart. – Man mistenkeliggjør en sjåfør og en drosjeeier, uten at å ha noe særlig grunnlag for det annet enn at de er koblet til en plattform som Bolt. Det synes jeg er lite seriøst, sier næringspolitisk direktør Nils Ola Widme. headtopics.com

