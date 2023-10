Tidligere Newcastle-eier svært ivrig etter å kjøpe seg ny klubb

Spør du Newcastle-supportere på gata – eller Rafael Benitez – om Mike Ashley, skal du ikke forvente blomstrende beskrivelser av en klubbeier som vant hjertene til folk. Ashley gjorde sikkert sitt beste, men noe varig positivt inntrykk la den tidligere Newcastle-eieren ikke igjen på St. James’ Park. Nå søker den engelske forretningsmannen et nytt prosjekt.

Reading er igjennom en seig periode på sisteplass i League One. Klubben er i store økonomiske problemer, manglende lønnsutbetalinger har sikret poengstraff på tabellen, som selvfølgelig forsterker problemene.klubbens eier, Dai Yongge, er klar for å selge. Mike Ashley meldes interessert i å kjøpe Reading.

“We are better than the results we have been getting. We have been competitive again today, but we know are not winning games of football right now!

Forvirrende å kysse så mange på jobb mens jeg hadde kjæresteTidligere «Hotel Cæsar»-skuespiller Kristin Bortolotti (45) erkjenner at de pikante scenene i såpeserien satte spor. Les mer ⮕

Tidligere FN-ambassadør: Reagerer på Norges motiverNorge stemte annerledes enn både Sverige, Danmark, Finland og andre allierte i FN. Norges tidligere FN-ambassadør, Morten Wetland, reagerer og er kritisk til de norske motivene. Les mer ⮕

KI brukes til å lage barneporno av tidligere ofre:Organisasjon advarer mot grusom trend. Les mer ⮕

Tidligere United-spiller: Ronaldo en av de beste, Rashford i klassen overAnthony Elanga er i ferd med å bli etablert hos Nottingham Forest. Etter 55 kamper i Man United-drakta var det tid for den svenske landslagsspilleren å jakte fast spilletid utenfor Old Trafford. Så langt i sesongen har det blitt spill i ti kamper hos Steve Cooper. Les mer ⮕

Tidligere landslagsspiller kollapset på banenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Haaland-bildene fascinerer tidligere stjernekeeper: – Det perfekte ekteskapMANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (23) spilte strålende og var helt sentral i ydmykelsen av byrival Manchester United. Men etter jubelen ble det intense diskusjoner med manager Pep Guardiola – igjen. Les mer ⮕