Tidligere Kongsvingertrener suspendert etter mobbe anklager

Flere personer på laget og da spesielt de unge spillerne har blitt kalt Nigger og blitt utsatt for ufine hersketeknikker og direkte mobbing. .

BP kjemper for sin eksistens i Allsvenskan og befinner seg bare fire poeng over jumboduon Trelleborg og Dalkurd på 14.plass. «Vi har bestemt at ansvarlig trener tar timeout fra sine oppgaver under arbeidet med utredningen», sier Majstrovic, tidligere svensk landslagsspiller.

Norske Bajram Ajeti, som nå spiller i Eskilstuna, er en av dem som går ut mot sin gamle trener: – «For å være helt ærlig, så er dette en av de beste dagene i år, sier klubbens tidligere spiller Bajram Ajeti» til Fotbollskanalen etter Aftonbladet avsløring.I Kongsvinger er det ingen som kjenner seg igjen i beskrivelsen: headtopics.com

Portugiseren trente Kongsvinger til cupfinale 2016. Espen Nystuen, daglig leder og sportslig leder, avfeier at klubben hadde noen lignende opplevelser med Pimenta. «Jeg leste saken i Aftonbladet, men vi kjenner oss ikke igjen i det. Luis lyktes veldig godt hos oss i å skape en god kultur», sier Nystuen til VG.

