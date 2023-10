Tidligere FN-ambassadør: Reagerer på Norges motiver

NEW YORK (Dagbladet): FNs generalforsamling i New York vedtok fredag en resolusjon som ber om en «umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene» på Gazastripen. Norge var blant de 120 landene som vedtok resolusjonen med overveldende flertall.. Imidlertid stemte 14 land mot og 45 land avsto fra stemme for resolusjonen. Det avdekket den klare splittelsen mellom Nato-land og mellom land i Europa og Skandinavia..

- Jeg tror ikke vi kan spille en veldig stor rolle, men vi har mange folk som kan mye, og som har veldig gode og utstrakte kontakter i regionen, og som har brukt hele sitt liv på disse spørsmålene. I FN er det også sånn at dersom du ønsker å finansiere noe, er det enkleste du kan gjøre å gå til Norge.

Krigen mellom Israel og Hamas: Israel reagerer kraftig på NorgeNorges utenriksminister Espen Barth Eide mener Israel «brenner sympati» med de kraftige angrepene mot Gaza. Nå tar Israels ambassadør til Norge et oppgjør med uttalelsene og Norges støtte til våpenhvile. Les mer ⮕

– står i fare for å rykke ned fra Nations LeagueULLEVAAL (VG) (Norge – Frankrike 1–2) Frankrike ble et nummer for store for Norge. Nå må Norge kjempe mot nedrykk fra Nations League. Les mer ⮕

Norge bør vurdere EU-medlemskap, sier Høyres utenrikspolitiske talspersonHøyres utenrikspolitiske talsperson, Ine Eriksen Søreide, ønsker å løfte EU-debatten i Norge og får støtte fra Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt. Norge bør ikke lenger sitte på gangen i Brussel, sier Eriksen Søreide. Både NATO og EU er viktige sikkerhetsallianser, og Norge bør vurdere medlemskap i begge, sier Bildt. Les mer ⮕

Norges ambassadør kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter krangel om kransNorges ambassadør til Russland, Robert Kvile, ble fredag kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter en krangel om en krans i Kirkenes. Krangelen oppsto etter at den russiske generalkonsulen, Nikolaj Konygin, trosset oppfordringene om å ikke holde markering ved Frigjøringsmonumentet ved 79-årsjubileet for sovjetisk frigjøring av den norske grensebyen. – Det er et eksempel på russofobi, mangel på respekt og nedsetting av minnet over frigjøringssoldater. Det ser ut at ikke bare hukommelse, men også samvittighet er fortapt, skriver Russlands ambassade i Norge i uttalelsen sin. (NTB) Les mer ⮕

Norges Skiforbund: En fallitterklæring for norsk skisportLucas Braathen kunne ha blitt den største skistjernen noensinne, men mangel på kommunikasjon og samarbeidsklima har ført til en fallitterklæring for Norges Skiforbund. Les mer ⮕

Lucas Braathen legger opp i protest mot Norges SkiforbundLucas Braathen kunngjør at han legger opp som alpinist på grunn av det han kaller 'ekstremt respektløs behandling' fra Norges Skiforbund. Avgjørelsen kommer etter en langvarig konflikt om bilderettigheter og en reklameshoot uten tillatelse. Skiforbundet beklager avgjørelsen og sier det er ulike oppfatninger om landslagsavtalen. Les mer ⮕