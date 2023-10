Tiden er inne for å stille klokken til vintertid

Søvnglade nordmenn kan dermed glede seg over en time ekstra i loppekassen søndag morgen, mens morgenfugler kan glede seg over en lysere start på dagen. Klokken 03.00 stilles nemlig tiden én time tilbake.

– Nå må vi være innstilt på mørkere ettermiddager, men A-mennesker som meg vil få gleden av en lysere start på dagen, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en Enkelte mener imidlertid at den stadige vekslingen mellom sommertid og vintertid forstyrrer folks biologiske rytmer, og at det skaper problemer for husdyr, blant annet kuer som er vant med å bli melket på en fast tid av døgnet. Det var bakgrunnen for at blant annet Russland avskaffet praksisen i 2014.

Om man skal fortsette praksisen med å snu klokken fram og tilbake, er derfor også under diskusjon i Europa. I 2018 foreslo EU-kommisjonen å avskaffe praksisen helt, men saken er fortsatt til behandling hos EU-rådet, og en beslutning er foreløpig ikke tatt. headtopics.com

Om du sliter med å huske hvilken vei klokken skal stilles når, er en god huskeregel at man på våren ser fram til sommeren, og dermed stiller klokken fram. På høsten derimot lengter man tilbake til sommeren, og stiller klokka tilbake.

