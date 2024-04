Thomas Tuchel lider nederlag med Bayern München

Thomas Tuchel ryddet opp på Stamford Bridge da Chelsea-ledelsen fikk panikk for at Frank Lampard ville kjøre klubben i senk. Champions League-tittelen står som en av de største comeback-historiene for en storklubb etter elendig sesongstart. Hos Bayern München fikk Tuchel tilsvarende jobb etter at Julian Nagelsmann hadde mistet tilliten hos ledelsen. Det har som kjent ikke blitt noen redningsaksjon, i helgen gikk Tuchel i tillegg på en smell han ikke trodde var mulig.

Som tidligere Dortmund-trener, kjenner Tuchel klubben godt, mellom 2015 og 2017 var det Tuchel som ledet die(Bayern München – Borussia Dortmund). På lørdag var det full stopp for Bayern München med 0-2 tap foran egne supportere. En kamp Bayern måtte vinne for å ha noen som helst mulighet til å ta igjen Bayer Leverkusen.Når vi før kampen mot Heidenheim hører Thomas Tuchel, som ikke ofte kommer med selvkritikk, beskrive tapet, skjønner vi at dette må regnes som et av karrierens store nedture

