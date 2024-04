Therese Johaug utsetter avgjørelsen om comeback

Den tidligere langrennsdronningen kommer ikke til å bli presentert som en del av landslaget i slutten av april.– Avgjørelsen om et comeback kommer i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Det er det hun sier selv, sier han. – For de fleste andre starter sesongen på lag rundt 1.

mai, kan du si litt hvorfor det kan ta så lang tid? – Det er fordi hun skal trene hardt, prøve den treningshverdagen som hun vet kreves, prøve å komme på det nivået hun vet hun må være på, samtidig som hun har den familiesituasjonen hun har. Hun skal bruke tiden frem til slutten av mai eller juni for å teste ut å trene mye.– Nei, beslutningen blir jo ikke tatt før det, sier Jørn Ernst. Et sted man derimot kan finne Johaug er på det tradisjonsrike Skarverennet. Det går av stabelen 20. april.Spekulasjonene rundt et mulig Therese Johaug-comeback i neste års VM-sesong har pågått helt siden hun la opp som ski-løper i 2022 og ble mamma i mai 202

Aftenposten

