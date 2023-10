Therese (28) fikk mystisk «besøk» om natta:

(Tidens Krav) – Det er uhyggelig. Litt ekkelt, sier Bolli til Tidens Krav.

28-åringen fikk frysninger da hun sjekket kameraopptaket. En bil står parkert i innkjørselen, og en mann står og titter gjennom en dør eller et vindu før han rusler videre og inn under verandaen.– Vi fikk besøk av en mann som lusket rundt huset vårt i Ørjavika. Han ser tydelig rundt seg etter overvåking da han snur fort når han ser at det er kamera på ringeklokken. Har dessverre ikke fanget opp skiltnummer.

– Jeg tenker først og fremst på barna – det er ekkelt å tenke på at en fremmed mann var rett utenfor huset når de ligger og sover, sier hun.28-åringen forteller videre at det bare er kort tid siden hun og samboeren fikk installert kameraovervåking utenfor boligen. headtopics.com

I kommentarfeltet under Facebook-posten er det mange som engasjerer seg. Flesteparten bruker ord som skremmende og skummelt. Noen forteller om liknende opplevelser hjemme hos eller i nærheten av der de selv bor.

– Jeg ser ikke noen pakke i hendene hans, og jeg har ikke bestilt henting. Og hvorfor driver han og ser inn gjennom vinduet, og hvorfor går han og titter under verandaen? Det er iallfall ikke noe husnummer å finne der ...Hun har varslet politiet om hendelsen.– Det er ingen tegn til forsøk på innbrudd, og det er ingenting som er forsvunnet, sier Bolli. headtopics.com

